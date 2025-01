Albania, nasce lo Stato musulmano sovrano Bektashi: il mini-vaticano a Tirana | FOTO

MeteoWeb

“L’Albania creerà uno Stato musulmano sovrano a Tirana per l’ordine religioso Bektashi. La storia del Bektashi è di per sé un imponente appello a dare alla sede sacra del Centro Mondiale Bektashi uno status simile a quello del Vaticano. Lo stato simbolico sarà senza mura, senza polizia, senza esercito, senza tasse o altri attributi, ma un quartier generale, uno stato spirituale”. Circa il 10% della popolazione musulmana dell’Albania è Bektashi secondo l’ultimo censimento. Lo Stato, che sarà grande 1/4 del Vaticano e quindi il più piccolo al mondo, sarà guidato dall’attuale leader Bektashi, Edmond Brahimaj (Baba Mondi). La comunità Bektashi (20 milioni di persone) è presente in Albania, Kosovo, Macedonia settentrionale, Bulgaria, Grecia e Turchia; è considerato una delle correnti più moderate all’interno dell’Islam.

