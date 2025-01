Tragedia da alcolici adulterati: 11 morti in 24 ore, numeri in crescita

MeteoWeb

Undici persone sono morte in 24 ore a Istanbul, in Turchia, dopo aver bevuto alcolici adulterati. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca Anadolou. A metà dicembre, l’ufficio del governatore di Istanbul aveva annunciato che 37 persone erano state trovate morte nella città turca in sei settimane dopo aver bevuto alcolici adulterati. “Trentotto persone, 26 delle quali di nazionalità straniera, sono state ricoverate in diversi ospedali della città dopo aver consumato alcolici adulterati. Undici dei ricoverati nelle ultime 24 ore sono morti”, ha riferito l’agenzia di stampa.

