Allerta in Australia, ciclone tropicale in arrivo

MeteoWeb

Il ciclone tropicale che si sta sviluppando al largo della costa occidentale dell’Australia ha messo in allerta l’intera regione del Pilbara, una delle aree più strategiche per l’esportazione di minerali. Il porto di Port Hedland è stato chiuso in considerazione delle condizioni meteo avverse. Come riporta Bloomberg, l’Autorità Portuale di Pilbara (Pilbara Ports Authority) ha disposto che tutte le navi da carico devono lasciare il porto entro le 18 ora locale di sabato. Solo il personale essenziale è rimasto operativo sul sito, che si trova a circa 1.300 km a Nord di Perth, la capitale dello Stato dell’Australia Occidentale.

Le autorità meteorologiche australiane hanno emesso un avviso per venti di burrasca lungo la costa del Pilbara, un’area vasta il doppio del Regno Unito. Secondo l’allerta, il ciclone è attualmente in fase di sviluppo e si prevede che il sistema di bassa pressione si sposterà verso Ovest, parallelamente alla costa, tra sabato e domenica. A partire da lunedì, il ciclone dovrebbe dirigersi verso Sud/Ovest, allontanandosi dalla costa dell’Australia Occidentale.

Port Hedland, il più grande punto di esportazione al mondo per il minerale di ferro, è un’infrastruttura fondamentale per colossi minerari come BHP Group, Fortescue Metals Group e Hancock Prospecting, l’azienda della miliardaria Gina Rinehart. La chiusura del porto potrebbe avere un impatto significativo sul commercio internazionale di materie prime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.