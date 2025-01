Allerta Meteo Basilicata: allarme rosso per rischio idraulico dopo le forti piogge

MeteoWeb

È “allerta rossa nei territori a valle dell’invaso della Traversa di Gannano”, nella zona jonica della Basilicata, da diverse ore interessata da piogge intense. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana, specificando che “il Centro funzionale decentrato e la Sala operativa regionale della Protezione Civile hanno lavorato in stretto contatto con gli uffici della Prefettura di Matera, allertando tutti i sindaci del territorio e invitandoli ad adottare le misure necessarie per tutelare l’incolumità di persone e beni. Le sale operative regionali sono state attivate in modalità H24 e continueranno a monitorare le evoluzioni meteorologiche”.

Nella nota, è inoltre messo in evidenza che “le precipitazioni hanno portato all’apertura degli scarichi della Traversa di Gannano fino ad una portata di 120mc/s per il superamento del limite di quota dell’invaso. Il Centro funzionale decentrato è in costante collegamento anche con il Consorzio di Bonifica della Basilicata, gestore della Traversa”.

Sono state “attivate le squadre delle organizzazioni di volontariato di Scanzano Jonico, Nova Siri, Pisticci e Matera costituenti – si legge nel comunicato – i presidi idraulici convenzionati sui tratti di fiume interessati da possibili piene: in particolare, cinque squadre stanno svolgendo attività osservazionale sui punti critici censiti alle foci dei cinque fiumi lucani, rimanendo in contatto con la Sala operativa regionale per evidenziare eventuali criticità. Un’ulteriore squadra di volontari è stata attivata anche sul Basento nel tratto che attraversa la città di Potenza a seguito di segnalazioni di alberi caduti e allagamenti”.

L’assessore lucano alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, ha sottolineato che “la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta e siamo impegnati a garantire la massima efficienza nelle operazioni di prevenzione e monitoraggio”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.