Allerta Meteo, la Befana porta il Super Ciclone Bernd: forte maltempo e tanta neve | DETTAGLI

La Befana porta il Super Ciclone Bernd nel cuore dell’Europa: un mostro di maltempo che proprio nella serata dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, raggiungerà il suo culmine approfondendosi fino a 960hPa sulla Danimarca. Sarà un vero e proprio uragano artico nel cuore dell’Europa, con venti attesi ad oltre 150km/h domani sera in Danimarca, Svezia e Norvegia dove il mare andrà in burrasca con onde altissime e devastanti mareggiate.

Già oggi l’Europa è in ginocchio per il maltempo e le nevicate diffuse, che hanno paralizzato Germania e Regno Unito. La neve continuerà a cadere copiosa nelle prossime ore, con il movimento del Ciclone verso la Danimarca, appunto:

Nella notte tra lunedì e martedì il picco dei venti, che raggiunge valori a fondo scala nelle mappe meteorologiche che illustrano l’entità di una tempesta di proporzioni davvero spaventose:

Ma anche l’Italia sarà coinvolta in pieno dagli effetti del transito di questo Ciclone nel cuore d’Europa. Proprio domani, nel giorno dell’Epifania, avremo forte maltempo via via crescente nel corso della giornata, in modo particolare al Nord e al Nord/Ovest, dove in serata avremo forti piogge, temporali e abbondanti nevicate. Le nubi interesseranno tutto il Paese, con un clima molto umido al Sud per un richiamo caldo che comunque non avrà particolari effetti al suolo dove il clima rimarrà invernale.

Al Nord, invece, continuerà a fare freddo e la neve arriverà persino in pianura, in Piemonte, pur senza accumuli significativi. Saranno invece importanti, fino a 50cm, gli accumuli nivometrici attesi sulle Alpi centro-occidentali, tra Svizzera, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

Nella notte successiva, tra lunedì e martedì, il maltempo si estenderà anche al Nord/Est seguendo lo schema delle più classiche “libecciate” invernali che interessano il nostro Paese sull’onda di un profondo ciclone nel cuore d’Europa.

