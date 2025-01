Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX: “oggi rischio temporali localizzati in Italia”

MeteoWeb

Allerta Meteo per vento forte e rischio tornado in Europa, mentre in alcune aree d’Italia è possibile attività temporalesca: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 7 di oggi, 9 gennaio 2025, alle 7 di domani 10 gennaio 2025. In dettaglio, è stato emesso un livello 1 per parti della Germania meridionale verso l’Ungheria, principalmente per forti raffiche e rischio tornado di bassa intensità.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Un fronte freddo associato a una depressione si sposta dall’Europa centrale verso Polonia e Ungheria, aumentando il rischio di eventi meteorologici severi, riporta il bollettino ESTOFEX. Un intenso flusso in quota accompagna una saccatura che si estende dal Sud della Norvegia verso la Francia nordorientale, portando forti venti fino a 50 m/s e influenzando l’area alpina. Una ciclogenesi diffusa interessa il Nord Italia, ma lo sviluppo è limitato dal passaggio di un jet stream, sottolinea il bollettino. Nel frattempo, un’area di alta pressione domina l’Europa sudoccidentale e orientale, con un promontorio che si rafforza a Nord/Ovest, portando condizioni più stabili in quelle zone.

Allerta Meteo, la situazione attesa in Italia

Per quanto riguarda in dettaglio l’Italia, un vortice a bassa quota si svilupperà nel Nord/Ovest del Paese, favorendo la formazione di temporali localizzati che, tuttavia, non dovrebbero essere di natura severa. Nel complesso, la circolazione atmosferica è influenzata da una saccatura che si sposta verso Sud/Est sull’Europa settentrionale. Si attende una copertura temporalesca limitata al Nord/Ovest, mentre nel resto del Paese la situazione sarà stabile o con fenomeni isolati di scarsa intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.