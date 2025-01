Allerta Meteo, gelo e ciclone artico in arrivo: tanta neve al Centro-Sud

MeteoWeb

L’Italia si appresta a vivere una significativa fase di maltempo invernale, influenzata dal transito di un fronte freddo associato a una marcata ondulazione della corrente a getto. Nei prossimi giorni, il ramo polare alimenterà la formazione di un profondo ciclone sull’Italia meridionale, mentre al nord si estenderà l’influenza di un imponente anticiclone in rafforzamento sull’Europa centrale. Al suolo, le correnti si disporranno da est, determinando l’afflusso di aria fredda prevalentemente di origine artico-marittima. Sabato 11 gennaio, il nord Italia vedrà un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi si allontaneranno, lasciando spazio a cieli soleggiati sul nordovest, sulle Alpi e su buona parte del Triveneto. Residue nuvolosità persisteranno lungo l’Appennino, in Emilia Romagna e, marginalmente, sulla Liguria di Levante.

Domenica 12 gennaio, il cielo sarà limpido e soleggiato su gran parte del nord, offrendo una splendida giornata soprattutto sulle Alpi e l’Appennino.

Al centro-sud, il weekend sarà dominato da condizioni di maltempo invernale. Rovesci raggiungeranno il nord della Sardegna e si estenderanno su Lazio, Abruzzo e Molise, portando neve sopra gli 800 metri. La tramontana e la bora spazzeranno via gran parte della nuvolosità al centro, lasciando però cieli molto nuvolosi su Abruzzo, Molise, parte del Lazio e sud Sardegna, dove si intensificheranno i venti settentrionali.

Una seconda, più potente irruzione di aria artica è attesa nel corso del fine settimana, determinando un marcato abbassamento delle temperature e il ritorno della neve fino a quote prossime alla pianura nella giornata di domenica 12 gennaio. Le regioni più colpite saranno Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania e Puglia, con neve fino a quote collinari in Calabria. Piogge e temporali, localmente intensi, interesseranno sabato Campania, Puglia e buona parte della Basilicata, accompagnati da grandine o graupel a bassa quota. La neve farà la sua comparsa oltre gli 800-1000 metri. In Sicilia, la giornata di sabato sarà caratterizzata da una variabilità ventosa con primi rovesci nell’ovest dell’isola, mentre domenica si intensificheranno piogge e temporali, colpendo principalmente la Sicilia orientale, la Calabria, la Basilicata e il sud della Puglia.

L’inizio della prossima settimana porterà un miglioramento al sud, mentre al nord si consoliderà un clima invernale sereno ma rigido. Lunedì 13 gennaio, le Alpi e l’Appennino godranno di condizioni ideali per gli sport invernali, nonostante il freddo pungente con minime che toccheranno i -15°C in alcune valli alpine. Le gelate al mattino saranno diffuse, con condizioni asciutte che renderanno superfluo l’uso del sale. Il sole diurno accompagnerà giornate fredde e limpide, mantenendo una situazione simile anche martedì. L’Italia si troverà dunque divisa tra il freddo asciutto del nord e una lenta attenuazione delle perturbazioni al sud, in un quadro tipicamente invernale.

