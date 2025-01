Allerta Meteo, il Ciclone Gabri flagella il Sud: maltempo impetuoso in risalita su Sardegna e Centro | MAPPE

MeteoWeb

Infuria il maltempo provocato dal Ciclone Afro-Mediterraneo “Gabri” che si trova sulla Tunisia e sta provocando dalla scorsa notte fenomeni meteo estremi al Sud Italia, in modo particolare in Calabria e Sicilia. Piogge torrenziali stanno colpendo la Calabria orientale e la Sicilia, dove spiccano i 140mm di pioggia caduti al Rifugio Citelli, sull’Etna, dove abbiamo +3°C a 1.737 metri di altitudine sul livello del mare. Il forte vento di scirocco, che ha superato i 100km/h in molte località di Calabria e Sicilia, sta infatti facendo notevolmente aumentare le temperature tanto che la neve cade soltanto sulle vette più alte dell’Appennino, oltre i 1.900/2.000 metri di quota.

A valle piove a dirotto: forti temporali hanno colpito le isole minori del Canale di Sicilia, con accumuli pluviometrici straordinari: solo stamani sono già caduti 77mm di pioggia a Pantelleria e 61mm a Lampedusa, ma i temporali più forti arriveranno nel pomeriggio-sera.

Come possiamo vedere dalle immagini satellitari, il Ciclone risale dal cuore del Mediterraneo verso il Centro/Sud Italia, e si intensificherà nelle prossime ore. Intanto infuria una tempesta di vento molto violento che interessa tutto il Centro/Sud e persino la Sardegna, con raffiche superiori ai 100km/h su gran parte del territorio d’Italia e in modo particolare al Sud, tra il mar Tirreno, il Canale di Sicilia e il mar Jonio:

Il maltempo, dicevamo, si intensificherà nelle prossime ore: nel pomeriggio-sera di oggi, Venerdì 17 Gennaio, avremo i fenomeni più estremi in Sicilia, Calabria, Sardegna e anche Algeria e Tunisia, con piogge torrenziali da regime alluvionale. Attesi oltre 200mm di pioggia (ulteriori, rispetto a quelli già caduti) sull’Etna e in Aspromonte, oltre 150mm su un’ampia fascia della Sardegna Orientale e oltre 100mm su gran parte di Calabria e Sicilia:

Il Ciclone si muoverà rapidamente nelle prossime ore tra Sardegna e Sicilia, continuando a risalire verso il Centro/Sud del nostro Paese:

Domani, Sabato 18 Gennaio, il maltempo seguirà il Ciclone risalendo ulteriormente sul resto d’Italia. Nel corso della mattinata avremo ancora forti piogge e temporali in Calabria e Sardegna, ma pioverà a dirotto sul resto del Centro/Sud con forti piogge in Abruzzo – dove la neve cadrà copiosa a partire dai 1.200 metri di altitudine – e in generale su Lazio, Molise, Campania, Puglia e Basilicata:

Nel pomeriggio-sera di Sabato avremo ancora forti temporali in Sardegna e al Centro/Sud, tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania. Attenzione a qualche precipitazione sparsa anche in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, seppur non paragonabile per intensità ai fenomeni meteo estremi del Sud:

Il maltempo persisterà anche Domenica 19 Gennaio, con il Ciclone che si posizionerà proprio sulla Sardegna e continuerà a risalire l’Italia, provocando in questo caso piogge sparse e diffuse anche sulle Regioni del Nord. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

