Allerta Meteo, violento Ciclone Mediterraneo si abbatte sull’Italia nel weekend: maltempo estremo nei primi 2 giorni di Febbraio

Si conclude all’insegna del forte maltempo, oggi, il mese di Gennaio: piogge molto intense stanno colpendo il Centro/Nord Italia e soprattutto l’alta Toscana, dove abbiamo da questa mattina piogge in intensificazione con veri e propri nubifragi tra Gorgona, Pisa e Lucca dove diverse località hanno superato i 55–60mm di pioggia giornaliera mentre continua a diluviare.

Proprio in queste zone, in serata si verificheranno forti temporali che rischiano di degenerare in eventi alluvionali:

Il maltempo continuerà nella giornata di sabato 1 febbraio, con piogge sparse al mattino in tutto il Nord/Ovest e in pianura Padana in un contesto tipicamente invernale, con freddo intenso. Nubi in aumento anche in Sardegna.

Nel pomeriggio-sera il maltempo continuerà a colpire il Nord/Ovest e inizieranno le prime piogge da “stau” nei settori jonici di Calabria meridionale e Sicilia orientale, ma il grosso dei fenomeni meteo estremi si accanirà su Algeria e Tunisia settentrionali, in rapida risalita verso la Sardegna. Pesanti alluvioni colpiranno la Tunisia nella serata di sabato, con la risalita del Ciclone nel Mediterraneo centrale:

Nella giornata di sabato 1 febbraio, infatti, il Ciclone risalirà verso Malta proprio dalla Tunisia costiera, al confine con la Libia:

A causa della posizione del ciclone, nel pomeriggio-sera di sabato si scatenerà una vera e propria tempesta di scirocco-levante sul Canale di Sicilia: i venti da Est e Sud/Est supereranno i 120km/h al largo, tra Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria, provocando violente mareggiate su tutte le coste esposte:

Nella notte tra sabato e domenica 2 febbraio il vento si intensificherà notevolmente, diventando una vera e propria burrasca con velocità da uragano:

Nella notte, infatti, il Ciclone risalirà il Canale di Sicilia avvicinandosi proprio a Sicilia e Sardegna, come dimostra la traiettoria della tempesta magistralmente illustrata dalla mappa del modello tedesco DWD:

La giornata di domenica 2 febbraio sarà campale per il forte maltempo al Sud. Il Ciclone Mediterraneo, infatti, si posizionerà proprio tra Sardegna e Sicilia, alimentando forti temporali per tutta la giornata in Sardegna, Sicilia, Calabria e poi nel pomeriggio-sera anche su Puglia e Basilicata, con temporali molto violenti e piogge torrenziali:

Il maltempo continuerà anche lunedì 3 febbraio con ulteriori forti piogge al Sud Italia, dove persisterà il Ciclone seppur ormai spezzettato in più vortici tra il Canale di Sicilia e il mar Jonio, ma sempre in grado di alimentare piogge e temporali su tutto il meridione:

