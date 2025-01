Allerta Meteo, il Ciclone Polare persiste al Centro/Sud: freddo, pioggia e tanta neve. Nuovo brusco peggioramento da venerdì

MeteoWeb

Il Centro/Sud Italia è colpito dal maltempo provocato dal Ciclone Polare che sta determinando piogge, freddo e copiose nevicate fino a bassa quota sui rilievi dell’Appennino. Il maltempo sta colpendo tutta l’Italia orientale, sulle Regioni Adriatiche, dalla Romagna al Salento, e il Sud in generale, con diffusi sconfinamenti nel versante tirrenico. Resta bello e soleggiato, seppur molto freddo con temperature minime un po’ ovunque sui -6°C in pianura Padana.

Eloquente l’ultimo aggiornamento della mappa satellitare meteorologica: piove e fa freddo su tutto il territorio, basti pensare ai nubifragi in corso nel Salento con appena +8°C a Lecce e Brindisi. Freddo anche a Bari e Foggia con +7°C, mentre in Sicilia abbiamo +5°C a Ragusa ed Enna, +9°C a Catania, +11°C a Siracusa e Agrigento.

La situazione meteo non cambierà nei prossimi giorni, anzi. Il Ciclone Polare si intensificherà proprio nelle Regioni del Sud, alimentando ulteriori fenomeni di maltempo persistenti nelle medesime aree già colpite: le Regioni Adriatiche e il Sud in generale, quindi Calabria e Sicilia. Continueremo ad avere forti piogge a valle e abbondanti nevicate sui rilievi, fino a quote collinari, finché poi da venerdì 17 gennaio il Ciclone non si intensificherà ulteriormente sul Maghreb tra Algeria e Tunisia, alimentando un’ulteriore ondata di maltempo molto intensa al Sud Italia, seppur stavolta senza freddo intenso e con nevicate solo in montagna.

Il Ciclone Polare, attualmente denominato Felix, persisterà sempre tra mar Jonio e Canale di Sicilia anche domani, martedì 14 gennaio, mentre un poderoso Anticiclone occuperà il territorio dell’Europa centrale con massimi vicini ai 1040hPa di alta pressione.

Passeranno i giorni ma non cambierà lo scenario: venerdì 17 gennaio, infatti, la tempesta sarà ancora lì, un po’ più ad occidente, ulteriormente rinvigorita e sempre bloccata dal poderoso Anticiclone europeo che stavolta, sì, avrà superato i 1040hPa di alta pressione tra la Francia e i Balcani:

Eloquenti, rispetto a questa tendenza, le mappe del modello europeo ECMWF che illustrano la traiettoria del Ciclone Polare e la sua intensificazione nel fine settimana:

Le mappe del modello statunitense GFS sono impressionanti per i valori pluviometrici a fondo scala che interesseranno Calabria e Sicilia da venerdì 17 a lunedì 20 gennaio:

Massima attenzione per la seconda fase di questo peggioramento: le mappe prospettano da venerdì 3-4 giorni di piogge torrenziali all’estremo Sud.

