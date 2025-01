Allerta Meteo, arriva un altro Ciclone Polare al Centro/Sud: NEVE senza sosta da sabato sera a martedì!

MeteoWeb

Il Centro/Sud si prepara alla seconda “bomba di neve” della stagione invernale: dopo la grande nevicata di Natale, un altro evento meteorologico di notevole importanza caratterizzerà i prossimi giorni, con dinamiche ed effetti molto simili a quelli natalizi. Un nuovo Ciclone Polare, infatti, si formerà proprio sull’Italia nel weekend, già nel pomeriggio di sabato 11 gennaio, per effetto dell’irruzione d’aria fredda che arriva lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre in risalita dall’oceano Atlantico fin sulla Norvegia, come possiamo vedere dalle elaborazioni grafiche a corredo dell’articolo.

Il Ciclone Polare si posizionerà nel basso Tirreno già nel pomeriggio-sera di Sabato, provocando sull’Italia forti venti per un gradiente barico non indifferente tra le Alpi e le Eolie, e temperature in picchiata per l’ingresso di una gelida Bora proveniente dai Balcani e dall’Europa orientale:

Il maltempo inizierà a fare sul serio nella notte tra sabato e domenica con piogge torrenziali tra Campania, Basilicata e Calabria, contestualmente al crollo delle temperature. Sarà questa la zona più colpita dalle nevicate della giornata di domenica, con accumuli straordinari in Campania oltre i 500–600 metri. Nevicherà un po’ più in basso tra Marche, Abruzzo e Molise (400–500 metri), mentre in Puglia e Basilicata la quota neve oscillerà tra 500 e 700 metri.

Quota neve più alta in Calabria e Sicilia, dove la neve scenderà sotto i 700 metri solo sul Pollino. Arriverà a 800–900 metri lunedì in Sila, mentre cadrà altrove soltanto dai 1.000/1.200 metri in sù.

Come possiamo vedere dalla quota neve, non sarà un’ondata di gelo particolarmente intensa anche se al Nord – complici le inversioni termiche da cieli sereni – le minime scenderanno diffusamente fino a -5°C in pianura Padana. L’elemento che principalmente caratterizzerà quest’ondata di maltempo sarà ancora una volta l’abbondanza delle precipitazioni nelle Regioni del Centro/Sud, con nevicate di notevolissima entità in quota, anche in collina, sugli Appennini, e piogge torrenziali a valle.

Il Ciclone, infatti, sarà molto profondo e persisterà a lungo nelle stesse aree. Domenica 12 gennaio sarà proprio su isole Eolie e Stretto di Messina, come illustra molto bene la grafica del modello tedesco DWD:

E lunedì 13 gennaio sarà ancora al Sud, stavolta posizionato sul mar Jonio, ancora ad alimentare forte maltempo su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e zone interne della Campania:

Il maltempo persisterà anche martedì 14, seppur in lenta e graduale attenuazione dopo le ultime precipitazioni mattutine. In molte zone dell’Appennino nevicherà senza sosta da sabato sera a martedì mattina, con accumuli davvero importanti sui rilievi per quella che sarà la seconda grande nevicata di stagione dell’Italia del Sud.

