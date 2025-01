Allerta Meteo: ciclone porta piogge intense su Calabria e Sicilia e un metro di neve sull’Etna

MeteoWeb

Nei prossimi giorni, un cambiamento nella circolazione atmosferica porterà all’isolamento di un robusto promontorio anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale. Questa configurazione favorirà nuove fasi di maltempo che interesseranno principalmente le Isole Maggiori e le regioni meridionali d’Italia. A partire da domenica 12 gennaio 2025, l’arrivo di un vortice ciclonico, inizialmente posizionato sui mari attorno alla Sardegna, porterà a condizioni di forte instabilità atmosferica. Questo sistema ciclonico si sposterà verso il basso Tirreno, per poi isolarsi definitivamente sul Canale di Sicilia entro lunedì 13 gennaio.

La presenza del promontorio anticiclonico fungerà da blocco, favorendo un intenso flusso orientale carico di umidità che colpirà i mari del Sud Italia. Questo flusso instabile, interagendo con le caratteristiche orografiche di Calabria e Sicilia, genererà abbondanti precipitazioni. Sulle coste ioniche di queste regioni, le piogge saranno persistenti e talvolta particolarmente intense, con accumuli significativi soprattutto sui rilievi. Il fenomeno sarà amplificato dal passaggio delle masse d’aria sopra le acque ancora relativamente calde dello Ionio, che contribuiranno a caricare di umidità l’aria orientale. Quando quest’ultima incontrerà i rilievi, sarà forzata a salire rapidamente, determinando la formazione di nuvolosità estesa e temporali intensi, spesso accompagnati da forti rovesci.

Le coste ioniche di Calabria e Sicilia saranno tra le aree più colpite, con picchi pluviometrici elevati attesi sui rilievi. Nel frattempo, l’afflusso di aria fredda dai Balcani potrebbe portare nevicate significative a quote elevate, in particolare sull’Etna. Qui, le configurazioni atmosferiche previste potrebbero generare accumuli di neve fresca che superano il metro sopra i 1800-1900 metri di altitudine.

Questa fase di maltempo rappresenta un evento meteorologico significativo per le regioni meridionali, con possibili conseguenze importanti in termini di precipitazioni e temperature.

