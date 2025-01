Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per vento e mareggiate

MeteoWeb

In Emilia Romagna, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per vento e mareggiate per domani, lunedì 13 gennaio. Nella giornata di domani, “è prevista un’intensificazione della ventilazione nordorientale, con venti di burrasca forte (75-88km/h) sul crinale appenninico centro-occidentale e sulla fascia costiera meridionale e di burrasca moderata (62-74km/h) sui rilievi romagnoli e sulla fascia costiera settentrionale. Sono possibili, in generale, anche raffiche di intensità superiore”, si legge nel bollettino di allerta.

“È previsto mare da molto mosso sotto costa ad agitato al largo, con altezza dell’onda attorno ai 3 metri sul settore settentrionale e fino a 4 metri su quello meridionale. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare localizzati fenomeni di erosione del litorale. Si segnala inoltre la possibilità di deboli nevicate sull’Appennino romagnolo”, viene spiegato.

In sintesi, è stata emessa un’allerta metro ARANCIONE per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; per stato del mare nelle province di RA, FC, RN.

Emessa anche allerta GIALLA per vento nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per stato del mare nella provincia di FE; per mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.

