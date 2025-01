Allerta Meteo rossa in Emilia Romagna: forte vento, frane e piene

MeteoWeb

Allerta meteo in Emilia Romagna per vento, piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, temporali. L’Arpae e la Protezione Civile regionale hanno disposto un’allerta meteo rossa per vento forte sulle alture della Romagna e del Bolognese, una allerta meteo arancione, sempre per il vento forte, sulla collina e sulla pianura romagnola, sulla pianura bolognese, ferrarese e ravennate, sulle colline parmigiane, reggiane e modenesi e sulla montagna piacentina e parmense. Una allerta arancione, inoltre, è stata decretata per la situazione dei fiumi sulle colline romagnole, parmensi, reggiane e modenesi; sulla montagna piacentina e parmense e sulla pianura reggiana, bolognese, parmense e piacentina. Gialla sulla restante parte del territorio regionale.

Nella seconda parte della giornata di martedì 28 gennaio, si legge nel bollettino di allerta, “sono previsti venti sudoccidentali di tempesta (89-102Km/h) lungo la fascia appenninica centro-orientale e fino alla fascia pedecollinare con possibili raffiche di intensità superiore nelle zone di crinale. Sui rilievi occidentali, colline centrali e zone di pianura centro-orientale sono previsti venti di burrasca forte (75-88km/h). Nelle altre zone di pianura e sulle colline più occidentali sono previsti venti di burrasca moderata (62-74km/h). Sono inoltre previste precipitazioni in attenuazione, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro orientale, che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua. La criticità idraulica nella parte orientale è riferita alla piena in atto sul fiume Lamone”.

La criticità riguarda la propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Enza, Secchia, Panaro e Reno e affluenti.

In sintesi, è stata emessa allerta ROSSA per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PC, PR, RE, MO, FE, RA, FC, RN.

L’allerta è valida dalle 12:00 del 28 gennaio fino alla mezzanotte del 30 gennaio.

Dalle 00:00 del 28 gennaio 2025

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN.

Per la giornata di mercoledì 29 gennaio, riporta ancora il bollettino, “sono previsti inizialmente ancora venti di burrasca moderata (62-74km/h) da sud-ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, sui rilievi e sulla fascia pedecollinare centro-orientali, in attenuazione nel corso del mattino.

La criticità idraulica nella pianura centro occidentale è riferita alla propagazione della piena nei tratti vallivi dei fiumi Enza, Secchia e Panaro e nella pianura centro-orientale per il fiume Reno e affluenti. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti particolarmente fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti”.

