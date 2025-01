Allerta Meteo: Éowyn come Eunice, la lunga storia di tempeste nel Regno Unito

MeteoWeb

Il Regno Unito, con una lunga storia di tempeste devastanti, si trova ancora una volta a fronteggiare un fenomeno meteorologico significativo. La tempesta Éowyn, in arrivo tra oggi e domani, promette di essere un evento di portata eccezionale, con venti che potrebbero superare i 200 km/h. La situazione richiama alla memoria precedenti tempeste come Eunice nel febbraio 2022, che aveva causato danni ingenti e vittime con raffiche fino a 200 km/h sull’isola di Wight, e Bert, che nel novembre 2024 aveva portato venti fino a 130 km/h e nevicate abbondanti in alcune regioni. Più di recente, nel dicembre 2024, la tempesta Darragh aveva provocato venti fino a 145 km/h, lasciando dietro di sé una scia di disagi e interruzioni.

Di fronte all’arrivo di Éowyn, le autorità locali hanno messo in campo una serie di misure volte a garantire la sicurezza della popolazione e a limitare i danni. Il Met Office ha emesso un avviso giallo per venti forti, coprendo gran parte del paese. Allo stesso tempo, sono stati diffusi avvisi meteo per sensibilizzare i cittadini sui potenziali rischi, invitandoli a seguire le indicazioni ufficiali per ridurre al minimo le conseguenze della tempesta. Tra le raccomandazioni principali figurano l’evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree più esposte, e la verifica preventiva dello stato dei trasporti per pianificare eventuali percorsi alternativi. I residenti sono stati inoltre invitati a mettere in sicurezza oggetti esterni, come mobili da giardino e bidoni della spazzatura, e a controllare porte e finestre per prevenire danni strutturali.

Le autorità hanno rafforzato i sistemi di allerta precoce e stanno lavorando per migliorare la resilienza delle comunità in vista di eventi atmosferici estremi. Particolare attenzione è rivolta ai trasporti e ai servizi pubblici, con la possibilità di ritardi e cancellazioni di voli, treni e traghetti. Inoltre, alcune scuole nelle aree più colpite potrebbero restare chiuse, mentre le autorità stanno monitorando costantemente la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi attraverso canali ufficiali.

I servizi di emergenza sono stati allertati e si preparano a intervenire rapidamente in caso di situazioni critiche. In particolare, nelle aree soggette a rischio di inondazioni, i residenti sono stati esortati a monitorare i livelli dei corsi d’acqua e a utilizzare barriere protettive, se necessario. Questo approccio riflette l’impegno nel proteggere la popolazione, mitigare i disagi e rispondere prontamente a qualsiasi emergenza.

Con l’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi negli ultimi anni, le misure adottate per fronteggiare la tempesta Éowyn rappresentano un ulteriore passo verso una maggiore preparazione e resilienza di fronte a un clima sempre più imprevedibile.

