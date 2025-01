Allerta Meteo Epifania, la Befana porta temporali: oggi piogge intense in alcune regioni, ecco dove

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 6 gennaio 2025, Epifania, per “temporali associati a piogge intense ma localizzate“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino per oggi 6 gennaio

Nella giornata di oggi, Epifania, lunedì 6 gennaio 2025, “una saccatura da Ovest raggiungerà nella seconda parte della giornata le regioni occidentali del dominio previsionale. Tale saccatura richiamerà inizialmente un flusso umido dai quadranti meridionali che, attraversando tutto il Tirreno, farà aumentare l’instabilità sul Mar di Sardegna (dove il CAPE raggiungerà localmente i 1000 J/kg) e sul Mar Ligure (CAPE intorno ai 200-300 J/kg). In serata, il passaggio del fronte freddo genererà una linea temporalesca che si estenderà dal Nord Africa fino alle regioni di Nord/Ovest. Per tale motivo è stato emesso un livello 0 di pericolosità su queste aree“, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Sul Mar Ligure sarà presente anche un DLS intorno ai 15 m/s ed una linea di convergenza tra i flussi meridionali e la tramontana proveniente dalla Pianura Padana“, prosegue il bollettino. “Con tale configurazione, in tarda serata, si avrà in Liguria la formazione di temporali associati a piogge intense ma localizzate che rientreranno comunque nel livello 0 di pericolosità. I temporali verranno amplificati dal sollevamento orografico del flusso meridionale nei medi e bassi strati. Ci sarà la possibilità anche di qualche tromba marina sul Levante Ligure e Alta Toscana, dati i valori moderati di CAPE nei bassi strati“, conclude PRETEMP.

