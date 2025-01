Allerta Meteo, Febbraio inizia con una forte ondata di maltempo. E con l’incognita del grande freddo

MeteoWeb

Sono iniziati oggi i Giorni della Merla che quest’anno arrivano in un contesto molto particolare, dopo il gran caldo dei giorni scorsi in cui abbiamo raggiunto temperature folli, tipicamente primaverili, in tutt’Italia. Oggi la situazione è un po’ ridimensionata, rientrata alla normalità, anche se non c’è freddo particolarmente significativo escluse le zone di Calabria e Sicilia in cui piove in uno scenario tipicamente invernale ma senza eccessi (tanto che in montagna nevica solo ad alta quota).

Questa situazione anomala in termini di caldo è provocata da un flusso zonale atlantico molto spinto che persiste anche in queste ore. Spettacolari le immagini satellitari da cui si può osservare un enorme ciclone nel Golfo di Biscaglia, che provoca forte maltempo in Francia e Spagna:

Previsioni Meteo Febbraio: cosa succederà nei prossimi giorni?

La tendenza meteo per i prossimi giorni è molto interessante. L’unica certezza è il forte maltempo che ad inizio Febbraio colpirà l’Italia del Centro/Sud, in modo particolare tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio. Sarà un vero e proprio Ciclone Mediterraneo che risalirà il Sud Italia dalla Tunisia verso l’Albania alimentando forti piogge e temporali tra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Le piogge si prospettano molto intense in tutto il meridione, con un parziale coinvolgimento anche di alcune aree del Centro/Nord:

La vera incognita rimane rispetto al freddo: che temperature avremo? Gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano comunque uno scenario invernale, seppur senza freddo estremo e con neve solo in montagna. Ma la prospettiva per i giorni immediatamente successivi è quella di una grande ondata di gelo e neve in Europa, che coinvolgerà tutto il Continente e in modo particolare i settori centro-orientali. Resta in assoluto l’incertezza rispetto al coinvolgimento dell’Italia in questo enorme e diffuso “lago” di freddo proveniente da Nord/Est. Potrebbe essere un febbraio molto freddo, o ai margini di un’anomalia così fredda che invece potrebbe fermarsi proprio alle Alpi a nord e all’Adriatico a est.

Se l’Italia rimarrà fuori da questa grande anomalia di freddo intenso, ne sarà comunque al confine. Si prospetta quindi in ogni caso uno scenario invernale all’orizzonte. Se sarà inverno nella norma o invece un lungo e intenso periodo di gelo lo scopriremo solo nei prossimi giorni, e al momento si tratta soltanto di una questione di dettagli.

Dettagli che però potrebbero cambiare tutto e fare la differenza tra un lungo periodo di gelo e neve e invece un banale febbraio d’inverno senza lode né infamia come tanti altri.

