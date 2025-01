Allerta Meteo, FOCUS sulla forte ondata di maltempo di inizio Febbraio

MeteoWeb

Nuova forte ondata di maltempo in arrivo sull’Italia nei prossimi giorni: condizionerà pesantemente l’inizio del mese di Febbraio. Il maltempo inizierà a colpire il Nord nella serata di venerdì 31 gennaio, con forti piogge e temporali tra Liguria, Emilia e Lombardia. Fenomeni che si intensificheranno ulteriormente nelle medesime aree nella giornata di sabato 1 febbraio, con forti temporali in Liguria e piogge in estensione in Piemonte. Le temperature diminuiranno bruscamente tanto che tornerà l’inverno: la neve scenderà fin in collina con accumuli oltre i 400–500 metri che si riveleranno abbondanti in montagna.

Tra sabato sera e domenica 2 febbraio il maltempo si estenderà al Sud. Forti temporali colpiranno dapprima la Sardegna, poi la Sicilia e nel corso della giornata di domenica anche la Calabria, in risalita entro sera su Basilicata e Puglia dove questi fenomeni estremi persisteranno anche lunedì 3 febbraio. I temporali che colpiranno il Sud saranno molto intensi, in modo particolare domenica mattina nella Sicilia orientale, domenica pomeriggio in Calabria, domenica sera e lunedì mattina in Basilicata e Puglia.

