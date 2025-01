Allerta Meteo, forti temporali al Sud: allarme per stasera in Calabria, Sicilia e Puglia

MeteoWeb

E’ arrivato al Sud il maltempo che nelle prossime ore degenererà in fenomeni meteo particolarmente estremi nel meridione d’Italia. Al momento abbiamo le prime piogge sparse in Campania e nella Sicilia occidentale, ma i temporali più cruenti stanno risalendo il Canale di Sicilia in un vortice ciclonico a ricciolo che incombe proprio sulla terraferma, colpendo duramente Malta dove sta già piovendo con temperature in netto calo, al punto che oggi oscillano tra +12 e +13°C in pieno giorno dopo aver raggiunto i +20°C per cinque giorni consecutivi.

Il peggioramento si intensificherà nelle prossime ore, estendendosi a tutto il Sud e colpendo con veemenza Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Molise.

Il maltempo si accanirà in modo particolarmente intenso su Sicilia orientale, Calabria meridionale e Salento. In modo particolare nella Calabria tirrenica meridionale, in provincia di Reggio Calabria, sono previste piogge torrenziali con accumuli superiori ai 60–70mm nel corso del pomeriggio-sera. Forti piogge anche su messinese, catanese e siracusano. Confermato il rischio di grandine e tornado. Massima attenzione.

