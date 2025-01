Allerta Meteo: freddo e neve a bassa quota da venerdì 10

MeteoWeb

L’Europa centro-occidentale sta affrontando una perturbazione eccezionalmente intensa, che ha travolto paesi come Inghilterra, Olanda e Germania centrale, causando pesanti disagi. In Inghilterra, le nevicate hanno raggiunto i 40 cm oltre i 300 metri di altitudine, lasciando numerose aree rurali prive di energia elettrica. Le condizioni critiche hanno portato alla chiusura temporanea degli aeroporti di Liverpool, Manchester e Leeds, mentre il traffico ferroviario e stradale è stato gravemente compromesso dal ghiaccio, rendendo impraticabili molte vie di comunicazione.

Il Centro Meteo Europeo ECMWF segnala l’imminente arrivo di aria polare. Queste masse d’aria gelida, associate a sistemi di Bassa Pressione, si stanno spostando progressivamente verso l’Europa centrale e meridionale, includendo anche l’Italia. L’evoluzione meteorologica prospetta un peggioramento significativo nella seconda metà della settimana, caratterizzato da nevicate a bassa quota, venti intensi e un drastico calo delle temperature.

In Italia, l’effetto di questa ondata di maltempo si sta già facendo sentire con abbondanti nevicate nelle zone alpine sopra i 700-800 metri, dove si prevedono accumuli superiori ai 50 cm. Le prime piogge hanno iniziato a interessare il Nord Italia, con un’estensione graduale verso la Sardegna e le regioni centrali affacciate sul Tirreno. Tuttavia, i venti di Scirocco stanno temporaneamente mitigando le temperature, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali, dove i termometri potrebbero raggiungere punte di 16°C.

Il quadro meteorologico cambierà drasticamente verso il fine settimana, con un calo termico significativo a partire da venerdì. Le temperature scenderanno fino a 8-10 gradi rispetto ai valori attuali, in particolare al Nord e lungo le regioni adriatiche, maggiormente esposte a venti freddi di Tramontana, Bora e Grecale. Il raffreddamento porterà gelate diffuse nelle pianure settentrionali, mentre nelle zone appenniniche e alpine la neve scenderà a quote sempre più basse.

Nel corso della settimana, il maltempo continuerà a interessare ampie aree della penisola. Le piogge saranno intense sul Centro-Nord, con neve abbondante sull’Appennino settentrionale oltre i 900 metri, mentre il Sud godrà di condizioni più stabili e temperature superiori alla media. Dopo un temporaneo miglioramento previsto per mercoledì, una nuova perturbazione atlantica si abbatterà sull’Italia a partire da giovedì, portando un ulteriore peggioramento e un ritorno del maltempo, soprattutto al Nord-Ovest.

Il weekend si prospetta dominato da un clima rigido, con gelo in pianura al Nord e temperature nettamente in calo anche al Centro-Sud. Nonostante alcune schiarite, le piogge, la neve e le gelate renderanno il quadro meteorologico instabile e altalenante. Questa fase di transizione tra aria mite e freddo intenso sottolinea ancora una volta l’imprevedibilità del clima europeo, che alterna periodi di relativa calma a eventi meteorologici estremi con rapidità impressionante.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.