Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color giallo a causa delle piogge intense previste nelle prossime ore sulla regione, accompagnate in alcune zone da vento forte. Sulla costa sono possibili mareggiate e acqua alta. “Un marcato fronte atlantico – riporta la Protezione Civile nel bollettino di allerta – interesserà il FVG tra stasera e domani sera, con un richiamo di intense correnti sciroccali sull’alto Adriatico e da sud-ovest in quota, che insisteranno in modo particolare sulle Prealpi, specie Giulie. In seguito il tempo sarà più stabile”. L’allerta meteo sarà in vigore dalle 21 di oggi e per l’intera giornata di domani, martedì 28 gennaio.

“Dal pomeriggio di oggi e soprattutto in serata sono attese precipitazioni in progressiva intensificazione, soprattutto sull’alta pianura e sulle Prealpi, con quota neve inizialmente a 1200-1400 metri circa, in innalzamento. Sulla costa inizierà a soffiare Scirocco moderato. Nella notte, Scirocco più sostenuto sulla costa e precipitazioni da abbondanti a intense sui monti, specie sulle Prealpi, con quota neve in ulteriore innalzamento. Domani mattina sono previste piogge da moderate ad abbondanti intermittenti sulla costa, da abbondanti a intense sulle altre zone, forse anche temporalesche e quota neve a 1800-2000 metri sulle Prealpi, a 1300-1500 metri sulle zone alpine più interne verso il Cadore. Dal pomeriggio ci sarà un’attenuazione delle precipitazioni. Sulla costa soffierà vento di Scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. Venti forti da sudovest anche in quota”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.