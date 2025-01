Allerta Meteo, goccia fredda sul Mediterraneo: “oggi temporali stazionari e forti”, le aree a rischio

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, domenica 19 gennaio 2025, per una perturbazione attiva dal Nord Africa al Canale di Sardegna. “Una goccia fredda continua a stazionare sul Mediterraneo occidentale, favorendo la formazione di temporali stazionari e forti, specie sul versante tirrenico centrale e la Sardegna“: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Nelle prossime ore, una perturbazione attiva dal Nord Africa al Canale di Sardegna porterà un po’ di instabilità atmosferica, con piogge sparse e occasionali temporali forti. Le coste orientali della Sardegna e della Corsica saranno interessate da venti provenienti dai quadranti meridionali e piogge concentrate, mentre sul Mar Ionio e sulla Puglia meridionale potrebbero svilupparsi temporali più organizzati tra sabato notte e le prime ore di domenica, dove un livello 1 è stato emesso invece per la possibilità di tornado“, si legge nel bollettino PRETEMP, emesso nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna

“Sulla Sardegna e la Corsica orientale le piogge saranno più insistenti e associate a temporali, non si esclude la possibilità di accumuli di pioggia significativi a seguito dei nubifragi. Tuttavia, la situazione generale appare in via di miglioramento. Si raccomanda di rimanere aggiornati mediante gli enti preposti di Protezione Civile per gli allertamenti ufficiali“, sottolinea PRETEMP.

La situazione meteo

“Il minimo barico che nelle scorse ore era rimasto isolato tra il Nord Africa e le regioni meridionali andrà incontro a un progressivo sfaldamento, tendendo a risalire lungo il Canale di Sardegna,” spiega PRETEMP. “Questo comporterà una deviazione dei flussi umidi, a tratti instabili, verso le coste tirreniche orientali della Sardegna. Inoltre, un tenue cavo d’onda, legato alla stessa figura barica, traslerà dalla Tunisia al Mare di Sicilia nella tarda sera di domenica, provocando una destabilizzazione atmosferica nei pressi del Mar Ionio a partire dalle prime ore di lunedì 20 gennaio“.

Allerta Meteo per Sardegna e Corsica

“I versanti orientali della Sardegna e della Corsica saranno esposti a una ventilazione di Ostro, tendente a Scirocco a livello superficiale del mare. Un debole minimo isolato al suolo tenderà ad aumentare leggermente di pressione, stabilizzandosi intorno ai 1010-1013 hPa nella mattina di domenica, in una fase di occlusione. Secondo i rilevamenti e le simulazioni modellistiche, il sistema depressionario subirà un indebolimento, con una maggiore stabilità atmosferica. Faranno eccezione il Mar Tirreno centrale, e successivamente il Mar Ionio, che registreranno un peggioramento serale“, riporta il bollettino.

Il profilo termodinamico “risulterà ancora moderatamente instabile, specie in medio-bassa troposfera, dove la convezione sarà favorita da un quantitativo di energia potenziale (SB CAPE) sui 600-700 J/Kg e valori in aumento nei bassi livelli (CAPE 0-3 km) attorno ai 180-200 J/Kg. Ciò conferma una modesta instabilità a bassa quota, associata però a un debole wind shear in velocità tra 0-6 km, inferiore ai 15 m/s. I temporali si organizzeranno probabilmente in cluster multicellulari, soprattutto durante la mattina di domenica, anche sotto forma di QLCS al largo del Tirreno centrale“.

“Gli odografi lineari, combinati ai modesti valori di LL CAPE, indicano uno storm motion molto ridotto in velocità, con la possibilità di temporali stazionari e accumuli precipitativi significativi a carattere di rovescio forte e/o nubifragio su aree circoscritte della Sardegna e della Corsica. Gli accumuli pluviometrici saranno ulteriormente accentuati dagli effetti dell’orografia locale, con precipitazioni costanti non attribuibili del tutto all’attività convettiva“, evidenzia il bollettino.

Allerta Meteo per Puglia meridionale e Mar Ionio

“La penisola salentina resterà esposta alla base di una modesta ramificazione di getto in uscita in alta troposfera (45-50 m/s), che comporterà un incremento della velocità del DL shear 0-6 km (>25 m/s) e un moderato SRH 0-3 km superiore ai 100 m²/s². Un livello 1 è stato assegnato per un marginale rischio di formazione supercellulare, associato anche a deboli tornado o trombe marine, con un rischio prevalente di vortici misociclonici. Questa possibilità è legata alla combinazione di SRH, DLS e LLS tra la notte di sabato e le prime ore di domenica“. In una seconda fase, “l’avanzamento di un cavo d’onda nella notte di domenica rinnoverà l’instabilità atmosferica davanti alle coste ioniche della Calabria“, conclude PRETEMP.

