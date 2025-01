Allerta Meteo, il Ciclone Afro-Mediterraneo risale sull’Italia: maltempo estremo, alto rischio alluvioni

MeteoWeb

Si avvicina il violento Ciclone Afro-Mediterraneo che nelle prossime ore colpirà in pieno l’Italia, risalendo il nostro Paese da Sud verso Nord. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano l’entità molto grave del maltempo in arrivo dal cuore del nord Africa, da dove la tempesta risalirà rapidamente il Mediterraneo centrale posizionandosi tra il Maghreb e la Sicilia, alimentando fenomeni meteo estremi dapprima al Sud ma poi in risalita anche al Centro/Nord.

La tempesta inizierà a colpire l’Italia sin dalle prime ore di domani, Venerdì 17 Gennaio, quando dal Canale di Sicilia si posizionerà proprio sull’estremità nord/orientale della Tunisia e alimenterà forte maltempo al Sud con venti impetuosi di scirocco, forti temporali e piogge torrenziali proprio in Calabria e Sicilia.

Nella notte tra Venerdì e Sabato il maltempo si intensificherà ulteriormente, con il Ciclone che si inizierà a protendere verso Nord, risalendo l’Italia con il fronte occluso che guiderà forti temporali, caratterizzati da grandine, tempeste di fulmini e raffiche di vento distruttive, di oltre 120km/h. Il tutto in un contesto Ciclonico già molto accentuato, con raffiche di vento a 140km/h che determineranno a loro volta mareggiate distruttive sulle coste joniche di Calabria e Sicilia e anche sulle isole minori, in generale su tutte le linee costiere esposte a sud, est e sud/est:

Sabato 18 Gennaio il maltempo continuerà a risalire l’Italia: avremo forti temporali in Calabria, in rapida risalita su Catanzaro, Crotone, Cosenza e Pollino, e da lì in ulteriore risalita su Basilicata, Campania e Puglia, e forte maltempo anche in Sardegna, in estensione nel corso della giornata al Nord/Ovest, con piogge sparse che raggiungeranno anche Liguria e Piemonte:

Grande preoccupazione per il Sud, e in modo particolare per Calabria e Sicilia, dove cadranno oltre 500mm di pioggia in due giorni nelle zone più esposte (versanti orientali) e la quota neve risalirà fino a 1.800 metri di altitudine, sciogliendo rapidamente tutta la neve presente copiosa a valle. Una situazione molto pericolosa per i corsi d’acqua, i fiumi e i torrenti del Sud dov’è alto il rischio di frane, inondazioni e straripamenti.

