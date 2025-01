Allerta Meteo, il Ciclone Gabri non molla l’Italia: allarme anche a Roma e Napoli

MeteoWeb

Il Ciclone Mediterraneo Gabri continua a flagellare l’Italia con forte maltempo diffuso su gran parte del Paese e pochi sprazzi di sereno, in queste ore limitati al Sud dopo i fenomeni meteo estremi dei giorni scorsi. La tempesta è ben visibile dalle immagini satellitari in diretta che evidenziano l’occhio del ciclone sulla Sardegna, e tutto intorno il movimento ciclonico delle nubi più o meno cattive in termini di precipitazioni.

Ha iniziato a nevicare in Piemonte, mentre i fenomeni più intensi sono nel mar Tirreno e continua a piovere in Sicilia:

Nel pomeriggio-sera di oggi i forti temporali generati dal Tirreno si muoveranno proprio sul Centro Italia, colpendo in pieno Toscana e Lazio e provocando le prime forti piogge a Roma, che sarà interessata da intensi nubifragi. Forte maltempo anche in Corsica e Sardegna, nevicate sparse invece al Nord, fino a bassa quota:

Domani, lunedì 20 gennaio, il maltempo si concentrerà proprio sul Lazio e su Roma, colpite da violenti nubifragi. Ancora piogge e nevicate al Nord, abbondanti in Piemonte con neve fino a bassa quota, e nuovo passaggio temporalesco molto intenso al Sud, sulle zone joniche, tra Puglia e Calabria dove si verificheranno violenti temporali da Bari a Crotone passando per il Golfo di Taranto:

Nel pomeriggio/sera il maltempo continuerà a colpire pressoché le medesime aree: il Salento, in Puglia, ma anche le Regioni centrali tirreniche, con forti temporali su Toscana, Lazio e Campania, molto forti su Napoli, e ancora piogge sparse al Nord con abbondanti nevicate in Piemonte:

