Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud: in arrivo temporali, grandine e tornado

Mentre l’Italia del Centro/Nord è flagellata da piogge torrenziali, il Sud e le Regioni Adriatiche vivono una giornata di caldo eccezionale. Domani iniziano i Giorni della Merla ma al Sud Italia sembra di essere quasi al Solstizio d’estate per la mitezza del clima di questi giorni. Oggi le temperature hanno raggiunto valori davvero assurdi, in considerazione del fatto che siamo al 28 gennaio: +27°C a Milazzo e Torregrotta, +26°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +25°C a Pace del Mela, +24°C a Lamezia Terme, Cefalù, Brolo, Falcone e Patti, +23°C a Palermo, Siracusa, Cosenza, Capo d’Orlando e Porto San Giorgio, +22°C a Catania, Bagheria, Termini Imerese, Avola, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, +21°C a Rimini, Pescara, Ancona, Cerignola e Barletta, +20°C a Bologna, Cagliari, Reggio Calabria e Foggia.

Proprio questo caldo anomalo innescherà fenomeni meteo estremi nella giornata di domani, Mercoledì 29 Gennaio. Dovrebbe essere il primo dei tre Giorni della Merla, invece sarà una giornata tipicamente autunnale e tempestosa, senza freddo intenso ma con forte maltempo al Sud. Infatti la perturbazione che sta colpendo in queste ore il Centro/Nord, si sposterà proprio al Sud e nonostante un brusco calo delle temperature nell’ordine di circa 10°C in 24 ore, comunque non farà freddo come dovrebbe essere normale in questo periodo dell’anno.

Per intenderci, avremo temperature comunque superiori rispetto alle medie del periodo, e il maltempo in arrivo provocherà nevicate sui rilievi dell’Appennino meridionale solo ed esclusivamente ad alta quota, oltre i 1.400/1.500 metri di altitudine. La neve sarà abbondante, ma soltanto in alta montagna, mentre si scateneranno forti temporali con piogge torrenziali, grandinate e persino violenti tornado. La zona più esposta a rischio di tornado è quella del basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia, intorno alle isole Eolie dove oggi le temperature hanno superato diffusamente i +25°C e i contrasti termici saranno molto netti. Il caldo anomalo degli ultimi 3-4 giorni, inoltre, alimenterà piogge torrenziali e nubifragi su tutta la Calabria e su gran parte della Sicilia fin dalle prime ore del mattino di domani:

Nel pomeriggio-sera di mercoledì il maltempo insisterà in Calabria e si estenderà anche a Campania, Basilicata e Puglia, anche se i fenomeni più estremi colpiranno Albania meridionale e Grecia dove si verificheranno pesanti alluvioni.

