Allerta Meteo, inizia una NEVICATA STORICA al Centro/Sud: quota neve in picchiata fino a 200-300 metri!

L’attesa ondata di maltempo è arrivata e sta colpendo in modo molto intenso il Sud Italia, con forti nevicate in atto in queste ore tra Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Siamo soltanto nella prima fase del peggioramento: le temperature sono già in calo ma non è arrivato il nucleo freddo più intenso, atteso in serata. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno ulteriormente intensificato il freddo e il maltempo attesi per le prossime ore, in modo particolare per la giornata di domani, lunedì 13 gennaio. Ma andiamo con ordine.

Oggi nel pomeriggio-sera le nevicate si intensificheranno ulteriormente tra Basilicata, Calabria settentrionale e Cilento. Inizierà a nevicare anche in Puglia, sulle Murge, nelle zone interne dell’Abruzzo e delle Marche meridionali e nella Sicilia settentrionale:

Domani, lunedì 13 gennaio, sarà una giornata di neve eccezionale al Sud: nevicherà su gran parte dell’Appennino, con accumuli importanti fino a bassa quota. Dalle Marche al Pollino, la quota neve sarà molto bassa (200–300 metri), con accumuli importanti anche in Puglia, sulle Murge, dove nevicherà davvero tanto. Tanta neve anche in Campania, Basilicata, in Sila, in Sicilia, seppur con quota neve più alta (nell’isola oltre i 1.000 metri), ma comunque con accumuli importanti:

Sarà davvero una grande nevicata perchè nevicherà senza sosta per tutto il giorno, sin quasi sulle coste appunto, e l’Appennino sarà sommerso da una nevicata davvero eccezionale in termini di accumuli complessivi. Attenzione alla neve che cadrà abbondante anche in Sardegna.

Non finirà qui. Il Ciclone, posizionato tra il basso Jonio e il Canale di Sicilia, continuerà ad alimentare forte maltempo nelle medesime aree anche nei giorni successivi, e in modo particolare Martedì 14 Gennaio:

Sarà una settimana polare sull’Italia, con tantissima neve al Centro/Sud: la seconda grande nevicata di stagione dopo quella natalizia.

