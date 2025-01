Allerta Meteo, Italia divisa in due: ancora freddo e maltempo al Centro/Nord mentre al Sud si vola a +25°C!

MeteoWeb

La situazione meteo in Italia vive un momento di importante cambiamento, caratterizzato da estremi meteorologici che nelle prossime ore interesseranno – con differenti tonalità atmosferiche – tutto il Paese. Al Nord, infatti, persiste freddo tipicamente invernale mentre al Sud arriva un caldo primaverile, con picchi di +25°C attesi in Sicilia e valori di oltre +20°C un po’ su tutte le Regioni meridionali nei prossimi due-tre giorni.

Il cambiamento è in corso in queste ore, e il flusso d’aria calda in risalita dal nord Africa verso l’Italia determina pesanti addensamenti nuvolosi che si caricano di umidità proprio scorrendo sul Mediterraneo e poi scaricano grandi quantitativi di piogge nelle zone esposte del nostro Paese. Così nel pomeriggio-sera di oggi avremo veri e propri nubifragi tra Liguria e Toscana, in un contesto umido e piovoso in tutto il Centro/Nord, mentre al Sud splende il sole con temperature in aumento:

Nella mattinata di domani, giovedì 23 gennaio, persisteranno forti piogge al Nord, in modo particolare nelle aree esposte alle correnti sud/occidentali e quindi alla Liguria di levante, all’alta Toscana e a Trieste, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Continuerà a piovere anche in pianura Padana, specie tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, e a tratti in tutta la Toscana, mentre al Sud aumenteranno gli sprazzi di sereno con temperature sempre più su, fino, appunto, a +25°C nella Sicilia orientale tra Catania e Siracusa.

