Allerta Meteo Lombardia: il maltempo si intensifica, codice giallo

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato oggi, 27 gennaio 2025, un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. Dal pomeriggio di oggi “si attende una progressiva intensificazione delle precipitazioni su tutta la regione, con possibilità di qualche rovescio, anche temporalesco sull’Oltrepò Pavese in serata. La quota dello zero termico, tra 1600 e 2200 m, tenderà ad alzarsi ulteriormente in particolare sull’Appennino Pavese e sulla fascia prealpina. Si prevede vento in rinforzo sulla Pianura, in particolare sulle zone orientali e sui settori montani, soprattutto alle quote più elevate“, si legge nel bollettino.

Per la giornata di domani “sono ancora previste, nella notte, precipitazioni diffuse su tutta la regione, tendenti ad esaurirsi in mattinata su Pianura e Oltrepò Pavese e dal primo pomeriggio sulle zone alpine e prealpine. Le precipitazioni saranno più insistenti sui settori montani e di Alta Pianura. Le piogge potranno assumere, a tratti, carattere di rovescio, occasionalmente temporalesco su Oltrepò Pavese e zone prealpine. Rinforzi del vento da Est sulla Pianura centro-orientale, da Sud sulle zone montane, a tratti fino a molto forti alle quote più elevate; in attenuazione nel corso del pomeriggio”.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

