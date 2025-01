Allerta Meteo, maltempo e neve: oggi scuole chiuse a Campobasso

MeteoWeb

Oggi, 13 gennaio 2025, scuole chiuse a Campobasso a causa del maltempo. Vista la situazione meteorologica e considerate le previsioni di ulteriori nevicate nelle prossime ore, il sindaco di Campobasso Marialuisa Forte, ha firmato stamattina un’ordinanza per sospendere le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della città per la giornata di oggi, 13 gennaio 2025. La decisione è stata comunicata intorno alle 7, quando le condizioni meteo sono peggiorate.

