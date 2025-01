Allerta Meteo Marche: codice arancione per forte vento

MeteoWeb

La Protezione Civile delle Marche ha emesso un’allerta meteo arancione per vento su parte della regione. L’avviso è valido dalle 14:00 di oggi fino alle 00:00 del 4 gennaio. L’allerta arancione interessa le aree interne della regione, mentre è gialla sul resto del territorio regionale. “Dalla serata odierna, la ventilazione occidentale si intensificherà nelle zone 1,3,5 con raffiche fino a tempesta o tempesta violenta e nella parte collinare delle zone 2 e 4 con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Nella nottata e fino alla prima mattinata di venerdì, le raffiche interesseranno anche la porzione collinare della zona 6 con intensità massima fino a burrasca o burrasca forte. Dal primo pomeriggio i venti ruoteranno da nord est e l’intensità diminuirà nelle zone collinari e montane ma aumenterà lungo la fascia costiera con valori di raffica fino a vento forte”, si legge nel bollettino di allerta.

“Dalla mattinata e fino al primo pomeriggio precipitazioni anche a carattere di rovescio con successivo esaurimento dei fenomeni. Limite delle nevicate attorno ai 1500 metri in calo nel primo pomeriggio fino a 1500 metri”, conclude il bollettino.

Cimiteri e parchi chiusi a Falconara

Alla luce dell’allerta meteo, il comune di Falconara Marittima raccomanda ai cittadini la massima prudenza e consiglia di non sostare in prossimità di potenziali fonti di pericolo e alberature e di mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, per evitare che oggetti come vasi e altre suppellettili possano creare situazioni di pericolo. Dalla serata di oggi e fino alle 7:30 di sabato 4 gennaio saranno chiusi parchi, giardini, cimiteri.

