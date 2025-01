Allerta Meteo Marche: codice giallo per vento forte oggi

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Marche ha emesso un’allerta meteo gialla per vento forte valida per tutta la giornata di oggi, giovedì 9 gennaio. Si tratta della seconda allerta del 2025. Nel dettaglio sono interessate tutte le zone interne, collinari e montane così come quelle della costa, ad esclusione della zona costiera meridionale della regione. Per la zona di Ancona, la ventilazione dai quadranti occidentali sarà in aumento nelle zone collinari con raffiche che potranno raggiungere il grado di tempesta nelle zone montane e burrasca o burrasca forte nelle zone collinari. Dalla serata è atteso un ripristino delle condizioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

