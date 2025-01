Allerta Meteo, i modelli confermano grande ondata di GELO e NEVE tra 11 e 14 Gennaio | MAPPE

MeteoWeb

Arrivano conferme su conferme dai modelli meteorologici rispetto all’intensa irruzione di gelo e neve prospettata sull’Italia per il prossimo weekend, e in modo più preciso per il periodo compreso tra 11 e 14 gennaio. Tutti i modelli sono allineati su questa tendenza che ormai non è lontanissima come termine previsionale. A corredo dell’articolo, le mappe sinottiche dell’ultimo aggiornamento del modello europeo ECMWF che confermano proprio questa tendenza.

Al momento sembrerebbe che il Ciclone freddo in arrivo dall’Europa centrale si dirigerebbe sul Nord Italia, portando aria molto fredda lungo il bordo orientale dell’Anticiclone delle Azzorre proiettato in alto sull’oceano Atlantico, inglobando persino le isole Britanniche.

Con queste mappe, avremmo gelo intenso al Nord, nevicate fin in pianura, forte maltempo anche al Centro/Sud con abbondanti nevicate sui rilievi fino a quote collinari. E’ però ancora presto per entrare in tali dettagli meteorologici a 5-6 giorni di distanza. Nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb potremo delineare meglio una situazione che in ogni caso, in termini di tendenza generale e a meno di clamorosi ribaltoni, appare già abbastanza chiara. L’inverno farà nuovamente sul serio nel nostro Paese tra pochi giorni.

