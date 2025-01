Allerta Meteo, modelli SHOCK: Venerdì 17 giornata campale, Ciclone violentissimo provocherà maltempo furioso!

MeteoWeb

Gli aggiornamenti meteo notturni sono davvero impressionanti rispetto al forte maltempo che nei prossimi giorni colpirà l’Italia: un violentissimo Ciclone Afro-Mediterraneo risalirà nel cuore del Maghreb, posizionandosi Venerdì 17 Gennaio tra Tunisia e Sicilia e dando via al nuovo brusco peggioramento che inizierà a colpire duramente Sicilia e Calabria. Nelle prossime ore la protezione civile lancerà il livello di allerta, che potrebbe essere rosso su gran parte del territorio: è molto probabile che sia venerdì che sabato i Comuni decidano di chiudere le scuole.

Le mappe del modello europeo ECMWF mostrano, nell’ultimo aggiornamento, la precisa traiettoria del violento Ciclone che poi imperverserà sull’Italia per tutto il weekend e persisterà anche all’inizio della prossima settimana:

Impressionanti, sempre da ECMWF, le carte con le precipitazioni: è la conferma che avremo piogge alluvionali dapprima, Venerdì, in Sicilia e Calabria, poi, Sabato, ancora una volta in Calabria e in Sardegna, in rapida risalita verso il resto del Paese, e poi ancora Domenica, Lunedì e Martedì su gran parte del Centro/Sud. Le mappe sono davvero impressionanti e prospettano la caduta di quantitativi pluviometrici a dir poco impressionanti: in Calabria e Sicilia ci attendiamo oltre 500-600mm di pioggia nelle zone più colpite nei prossimi tre giorni!

I grandi quantitativi pluviometrici in arrivo sono confermati anche dalle carte del modello statunitense GFS:

Tornando ad ECMWF, impressionanti anche i livelli degli indici MUCAPE/Kindex/Totalx che evidenziano l’arrivo di temporali molto forti con grandinate e tempeste di fulmini su gran parte d’Italia, specie al Centro/Sud:

Le temperature saranno in forte aumento sin dalle prime ore di Venerdì 17 Gennaio, con quota neve in aumento fino a 1.700/1.800 metri in Sicilia e fino a 1.600 metri nel resto del Sud. Ne cadrà tantissima, soprattutto sull’Etna e sulle altre alte vette appenniniche, ma se ne scioglierà anche molta alle quote medie e medio/basse, andando a complicare ulteriormente la situazione idrogeologica a valle.

