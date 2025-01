Allerta Meteo, neve a Roma: speranze e previsioni per i prossimi giorni

MeteoWeb

La neve a Roma è un fenomeno raro, che ogni volta riesce a stupire e ad affascinare i suoi abitanti. L’ultima nevicata significativa nella Capitale risale al 26 febbraio 2018, quando circa 10-15 centimetri di neve trasformarono la città in uno spettacolo surreale. Da allora, sono trascorsi quasi sette anni senza che la neve facesse di nuovo la sua comparsa, rendendo ancora più vivo il desiderio di rivedere il manto bianco avvolgere la città eterna.

La neve, a Roma, è molto più di un semplice evento atmosferico. Quando accade, i romani scendono in strada, affascinati da un fenomeno che trasforma il volto della città. Le strade, i parchi e soprattutto i monumenti storici assumono un aspetto quasi magico, che richiama l’attenzione non solo dei residenti ma anche dei fotografi e dei turisti. È un’occasione per vivere momenti di gioia condivisa, tra foto ricordo e battaglie di neve, che lasciano un segno indelebile nella memoria collettiva.

Nonostante la neve sia un evento raro, Roma ha vissuto alcune nevicate memorabili nel corso della sua lunga storia. Una delle più antiche e sorprendenti risale al 400-399 a.C., quando, secondo gli storici dell’epoca, caddero ben 2,10 metri di neve. Più recentemente, nel 1985, una nevicata eccezionale segnò la città, lasciando ricordi vividi nei romani. Altre nevicate importanti si sono registrate nel 2012 e nel 2018, eventi che hanno ribadito il fascino e la straordinarietà di questi momenti.

L’amministrazione comunale, consapevole dell’impatto che la neve può avere su una città poco abituata a gestire simili fenomeni, ha sviluppato un “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio” per affrontare eventuali emergenze. Tuttavia, al momento, le previsioni meteorologiche non lasciano spazio a speranze di neve nei prossimi giorni. Si prospettano giornate variabili, con possibilità di pioggia leggera sabato, cieli parzialmente nuvolosi domenica, e un alternarsi di coperto e soleggiato nel corso della settimana.

Sebbene la neve non sia all’orizzonte, il fascino che esercita su Roma e sui suoi abitanti resta intatto. Ogni nevicata, per quanto rara, rappresenta un’occasione unica per riscoprire la città sotto una luce diversa, in un’atmosfera che unisce storia e natura in uno spettacolo irripetibile.

