Allerta Meteo, nevicate storiche in vista sull’Etna: metri e metri di neve in arrivo

MeteoWeb

Un’intensa fase di maltempo sta per colpire le aree ioniche della Calabria e della Sicilia, con condizioni meteorologiche che assumeranno connotati più autunnali rispetto alla stagione in corso. Le caratteristiche della massa d’aria coinvolta, ricca di umidità e proveniente da latitudini meridionali, sono tali da alimentare precipitazioni abbondanti e localmente intense, con il rischio di eventi estremi. Le piogge previste saranno strettamente influenzate dall’interazione dei flussi atmosferici con le barriere montuose delle regioni interessate. Quando l’aria umida viene forzata a salire lungo i pendii esposti, il raffreddamento in quota favorisce la condensazione e la formazione di precipitazioni, portando a differenze significative nei quantitativi di pioggia tra una zona e l’altra.

I settori ionici della Calabria e della Sicilia potrebbero registrare accumuli superiori ai 200-250 millimetri entro la fine del fine settimana. Le precipitazioni saranno spesso di tipo temporalesco e, in alcuni casi, assumeranno caratteristiche di nubifragio, aumentando il rischio di dissesti idrogeologici.

Oltre alle piogge intense, si prevedono nevicate molto abbondanti sulle principali aree montuose. Sull’Etna, sull’Aspromonte, sulla Sila e sui rilievi della Sardegna, le precipitazioni nevose interesseranno le quote di montagna, con accumuli significativi che contribuiranno a rafforzare il manto nevoso in queste aree. Questa combinazione di piogge abbondanti e nevicate renderà il periodo particolarmente critico per il monitoraggio del territorio e la gestione delle infrastrutture locali.

In particolar modo l’Etna si prepara ad affrontare un evento meteorologico eccezionale, con nevicate straordinariamente abbondanti previste nei prossimi giorni. L’arrivo di un ciclone mediterraneo, combinato con forti venti di Scirocco, porterà accumuli di neve fresca che potrebbero raggiungere livelli impressionanti. Sopra i 2000 metri, si stimano depositi fino a 3-4 metri in sole 48 ore, mentre a quote comprese tra i 1800 e i 2000 metri gli accumuli potrebbero superare il metro.

Questi valori eccezionali sono il risultato di un’interazione complessa tra fattori atmosferici e geografici. Il flusso di aria umida e calda proveniente da sud-est, tipico dello Scirocco, raggiunge il massiccio dell’Etna, dove incontra temperature relativamente miti in quota, favorendo precipitazioni particolarmente abbondanti. Durante la risalita lungo i pendii del vulcano, l’aria umida si raffredda ulteriormente, intensificando la condensazione e la formazione di neve.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di forti venti, che potrebbero causare accumuli irregolari di neve ventata e la formazione di cornici instabili sui versanti sottovento. Questi fenomeni rappresentano un rischio significativo per la stabilità del manto nevoso e per la sicurezza delle attività in alta quota.

Questo straordinario episodio di neve sull’Etna si inserisce in un quadro di maltempo più ampio che colpirà il Sud Italia. Piogge intense e persistenti potrebbero provocare alluvioni nelle aree pianeggianti e costiere, mentre le mareggiate, alimentate dai forti venti, minacciano le coste esposte. L’Etna, con le sue particolari condizioni orografiche e climatiche, diventa quindi il simbolo di un evento meteorologico estremo che coinvolgerà l’intera area meridionale.

Nonostante la sua spettacolarità, questa nevicata straordinaria pone una serie di sfide, sia per la gestione delle infrastrutture in montagna che per la sicurezza di chi lavora o vive nella zona. Le autorità invitano alla massima prudenza e a monitorare attentamente le evoluzioni meteorologiche per prevenire eventuali rischi. La portata dell’evento, se confermata, resterà nella memoria come uno degli episodi più significativi di nevicate sull’Etna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.