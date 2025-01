Allerta Meteo, nuovo peggioramento da stasera

MeteoWeb

Mentre una perturbazione si allontana dall’estremo Sud, è di nuovo allerta meteo per l’arrivo, in serata, di una nuova saccatura atlantica che si avvicinerà al nostro Paese. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi 8 gennaio

“La perturbazione sull’Italia si allontana verso sudest, lasciando spazio all’influenza stabilizzante di un’alta pressione centrata sull’Algeria. In serata, tuttavia, una nuova saccatura atlantica si avvicinerà al nostro paese, destabilizzando l’atmosfera sul Nord-Ovest“, riporta il bollettino PRETEMP. “Un livello 0 è stato emesso su parte di Campania, Puglia e Sicilia così come su quasi tutta la Calabria per la possibilità di grandine di piccole dimensioni, forti raffiche di vento e trombe marine. Un altro livello 0 è stato emesso su Liguria e Golfo di Genova, dove non si esclude del tutto la formazione di celle temporalesche con annessi fenomeni vorticosi“.

Allerta Meteo per il Sud Italia

“L’asse di saccatura della perturbazione finirà di attraversare il Meridione nella notte. Davanti ad esso una lingua di CAPE con picchi fino a 900 J/kg fornirà l’energia necessaria per lo sviluppo di celle temporalesche, mentre il trigger sarà fornito dalla convergenza di venti al suolo e dal sollevamento sinottico. Si tratterà di CAPE “allungato”, in parte intersecante la Hail Growth Zone (tra i -10 e i -30 °C). Valori di CAPE superiori ai 100 J/kg si avranno nei primi 3 km di troposfera. Il DLS in quest’area sarà inizialmente moderato (circa 15 m/s). Si è scelto di conseguenza di emettere un livello 0 su parte di Puglia e Calabria per la possibilità di grandine piccola e forti raffiche di vento, così come di fenomeni vorticosi lungo le coste“, sottolinea il bollettino PRETEMP.

“Sul lato Tirrenico (coste di Campania, Calabria e Messinese) avremo invece convezione di tipo post-frontale, con la possibilità di temporali isolati con annessi fenomeni vorticosi sulle coste“, prosegue il bollettino, emesso nel pomeriggio di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Focus sul Golfo di Genova

“In serata il fronte freddo di una nuova perturbazione atlantica si avvicinerà al Nordovest. L’area prefrontale comincerà quindi a interessare il Golfo di Genova e la Liguria. I modelli stimano al momento valori di CAPE massimi inferiori ai 100-200 J/kg in serata e perlopiù concentrati nei primi 3 km di troposfera. Si è quindi deciso di emettere un livello 0 di pericolosità per la possibilità di rovesci temporaleschi isolati così come di qualche tromba marina“, conclude il bollettino.

