Allerta Meteo: nuovo peggioramento, primi temporali in una regione

MeteoWeb

Temporaneo rinforzo dell’alta pressione al Centro/Sud e aumento delle nubi al Nord: è allerta meteo per l’avvicinamento di una nuova perturbazione che darà luogo oggi alle prime precipitazioni al Nord/Ovest. Il sistema frontale transiterà poi al Centro/Nord nel corso di domani. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

Nella seconda parte della giornata di oggi, sabato 25 gennaio 2025, “una nuova saccatura atlantica porterà il suo asse sull’Europa Occidentale, in estensione meridiana sino al Mediterraneo Centro-Occidentale, causando avvezione di aria relativamente fredda in quota e un modesto flusso mite e umido da SW nei bassi strati sul dominio previsionale“, riporta il bollettino PRETEMP. Nel tardo pomeriggio/sera “ci sarà un aumento di instabilità potenziale tra Mare di Sardegna e Golfo Ligure, seppur con valori di MLCAPE contenuti inferiori a 400 J/kg con scarsa inibizione in particolare sul Golfo Ligure. Sul Mar Ligure sono previsti valori di DLS nell’intervallo 15-20 m/s che potrebbero ostacolare l’inizio della convezione data la modesta instabilità di cui sopra e la debole forzante sinottica. Si prevede pertanto convezione in prevalenza isolata con rovesci e qualche isolato temporale non forte con accumuli deboli dati i valori di PWAT massimi intorno a 20 mm“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.