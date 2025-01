Allerta Meteo, peggioramento e instabilità: oggi rischio temporali in 2 aree

MeteoWeb

Allerta Meteo per il rischio di temporali oggi 22 gennaio 2025, da Nord a Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Un esteso minimo barico al suolo centrato sulla penisola iberica si muove lentamente verso est, provocando un afflusso di correnti meridionali più miti e umide sull’Italia. Sulle regioni settentrionali si attende un peggioramento del tempo perlopiù caratterizzato da piogge stratiformi; non si esclude tuttavia qualche isolata scarica su eventuali linee di convergenza in mare“, riporta il bollettino PRETEMP. “In Adriatico invece residua instabilità potrà portare alla formazione di qualche residuo ed eventuale rovescio temporalesco nella prima parte del giorno. Su queste zone è stato dunque posto un livello 0“.

Allerta Meteo per l’area adriatica

Nelle prime ore di oggi, “un blando campo di CAPE sul medio-basso Adriatico e sul Mar Ionio, legato all’influenza di una saccatura sui Balcani. Questo CAPE sarà perlopiù concentrato nei primi 3 km di troposfera (valori superiori ai 100 J/kg); sull’Adriatico si avranno anche delle linee di convergenza di venti al suolo. Di conseguenza si è scelto di emettere un livello 0 sul basso Adriatico, sulle coste orientali di Molise e Puglia così come sulle coste balcaniche e greche, dove non si esclude il verificarsi di qualche temporale non organizzato con la possibilità per qualche isolata tromba marina“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.