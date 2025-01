Allerta Meteo, oggi 3 regioni nel mirino del maltempo

MeteoWeb

Oggi allerta meteo per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Il settore caldo di una blanda saccatura in fase di tear off andrà ad interessare l’Italia tirrenica e i mari occidentali: in un contesto di attenuazione dei gradienti e aumento di pressione prevarranno fenomeni di tipo stratiforme, seppur sarà presente una lieve instabilità surface based (<300 J/Kg di CAPE 0-3 km, circa 500 J/Kg di MLCAPE e LI -1/-4) che potrebbe generare alcuni deboli temporali immersi nella nuvolosità. I rischi connessi sono alcuni scrosci di pioggia, seppur non dovrebbero essere molto abbondanti (PWAT<=20 mm) e isolate trombe marine saranno possibili, specie tra Toscana e Liguria, ma non escluse anche in Sardegna“, si legge nel bollettino PRETEMP .

Allerta Meteo per temporali in 3 regioni

“I momenti favorevoli a qualche temporale sono 2: prima durante la notte con il distacco di una prima goccia fredda in quota a sudovest della Sardegna relativamente a quelle aree, successivamente tra tardo pomeriggio e sera la discesa di isoterme più fredde da nordovest (-26/-28) e l’attivazione di una blanda convergenza tra flussi di tramontana e di scirocco, potrebbe innescare qualche mesolinea o delle celle in Toscana o Liguria o a ovest di Corsica e Sardegna“, spiega PRETEMP. “Al di sopra della convergenza scorrerà un ramo del JS da sudovest moderatamente diffluente tra Toscana e Sardegna, ulteriore elemento a favore di questa ipotesi. I flussi sinottici saranno deboli nei bassi strati e i DLS scarsi (<15 m/s), a eccezione della Sardegna (dove però ci potrebbe essere più inibizione per la rimonta dell’alta pressione a sud) motivo per cui gli eventuali temporali dovrebbero rimanere soprattutto in mare. Gli stessi deboli flussi sinottici, unitamente a LCL basso, convergenze stazionarie e incrementi locali di SREH 0-1 km fino a 2-300 m^2/s^2 aumentano la possibilità di trombe marine tra Liguria di levante e Toscana, specie verso sera quando la discesa della goccia fredda da nordovest inasprirà il lapse rate“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.