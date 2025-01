Allerta Meteo: “oggi attenzione in 6 regioni, rischio fenomeni intensi”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, tra mattina e pomeriggio, per temporali in diverse regioni, con rischio fenomeni intensi. in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Il debole promontorio depressionario posto sul Tirreno si sposterà progressivamente verso est nel corso della giornata. Viene emesso un livello 0 su Golfo di Genova, Sardegna settentrionale e sul versante tirrenico della penisola per temporali non organizzati. Non si escludono trombe marine“, riporta il bollettino PRETEMP. “I fenomeni interesseranno dapprima al mattino Liguria, Toscana e Lazio settentrionale, con fenomeni che potrebbero essere localmente intensi. Dalle prime ore del pomeriggio saranno possibili celle isolate anche su Campania e Calabria settentrionale“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.