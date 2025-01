Allerta Meteo, oggi allarme nubifragi: “doppia fase temporalesca in 2 regioni”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi 17 novembre per “temporali forti e insistenti su diverse zone di Sicilia e Calabria e, più isolatamente, possibili anche sul resto del Sud. I temporali potranno causare nubifragi e si rischiano in prossimità disagi idrici e idrogeologici, come esondazioni dei corsi d’acqua o frane“: in considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi 17 gennaio

Nella giornata di oggi venerdì 17 gennaio, “una goccia fredda in quota semistazionaria, a causa di un rex blocking esteso da Spagna a Europa nordorientale, avvetterà correnti calde e umide in bassa troposfera in direzione del centrosud Italia. Intense precipitazioni convettive sono attese, con cumulate anche superiori a 100/150 mm/ 6 h, con rischio di disagi e allagamenti“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “E’ stato emesso un livello 2 per forti piogge convettive e un minore livello 0 per forti raffiche di vento, tornado e grandine piccola per Sicilia orientale e Calabria; si consiglia di rimanere informati e seguire le indicazioni sul sito della Protezione Civile“.

Pesante allerta meteo per Calabria e Sicilia orientale

“Dalla nottata e soprattutto dalla mattinata, con l’ingresso dell’atmosferic river a 850 hPa è atteso un aumento dei valori di PWAT, che tenderanno nel corso della giornata a valori discretamente alti per il periodo (25-28 mm), mentre al suolo soffierà un LLJ di scirocco, il quale incrementerà il CAPE nei bassi livelli fino a oltre 300 J/Kg“, spiega PRETEMP. “I modelli simulano il transito di 2 convergenze gli stessi venti e dei venti meridionali, lungo le quali andranno a costituirsi sistemi temporaleschi QLCS in lenta evoluzione verso NNE “affogati” in precipitazioni stratiformi ed esaltati dall’orografia“.

“La prima fase temporalesca è prevista transitare dalla Sicilia in nottata, alla Calabria in mattinata. Una seconda, più importante fase potrebbe avere luogo tra tardo pomeriggio e sera con il medesimo percorso. Nel pomeriggio l’aumento dei venti a 700 hPa, fino a oltre 40 m/s fa pensare a una possibile propagazione sottovento ai monti dei sistemi lineari; per tale motivo il livello 2 è stato esteso fino a centro Sicilia e alla Calabria tirrenica“, sottolinea PRETEMP. “La presenza di condizioni molto umide nei bassi strati, con bassi LCL e di LLS sostenuti sia in velocità che direzione suggerisce un potenziale rischio tornadico, che comunque sarà limitato dagli scarsi valori energetici e dalla componente sinottica predominante. Inoltre, in serata, l’ingresso di aria più secca a 700 hPa da S e del core freddo alla quota isobarica di 500 hPa dietro alla seconda convergenza potrebbe favorire il rischio locale di downburst e qualche piccola grandinata“.

Sardegna e Mar Tirreno

Su queste zone, infine, “la dinamica sarà simile a quella della Sicilia, ma con valori energetici più contenuti a causa della minore influenza dell’AR nei bassi strati, comunque qualche pioggia intensa di natura convettiva-orografica è possibile soprattutto sui rilievi sardi“.

