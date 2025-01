Allerta Meteo, oggi locali temporali in 3 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo per locali temporali, oggi 23 gennaio 2025: 3 regioni a rischio maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Una veloce onda depressionaria nord-atlantica attiva tra l’Europa centrale e la penisola scandinava convoglia da ovest a est masse d’aria relativamente fredda in quota tramite veloci flussi zonali in media e alta troposfera, i quali descriveranno una debole saccatura nel campo del geopotenziale sul centro-nord del dominio di previsione“, riporta il bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo per temporali in 3 regioni

Nel corso della giornata, “un veloce ma moderato sistema frontale atlantico si muoverà da Ovest ad Est associato a un relativo minimo barico al suolo in trasferimento da W a E, preceduto da correnti meridionali umide e instabili e seguito da flussi occidentali debolmente freddi in quota. I temporali saranno solo locali sulle aree indicate, innescati dal moderato gradiente verticale davanti e in prossimità del ramo frontale freddo e dal lifting orografico sul versanti esposti alle correnti meridionali prefrontali. Essi potranno interessare il levante ligure e il comparto tirrenico centro-settentrionale tra Toscana, Lazio e relativi rilievi. La convezione sarà poco organizzata e in massima parte in ambiente prefrontale e frontale in associazione a copertura stratiforme. I bassi valori di CAPE potranno essere in parte controbilanciati da un momentaneo aumento del DLS 0-6 km e localmente dell’LLS 0-2 e 0-1 km, specie laddove andranno in confluenza correnti sud-orientali in prossimità della linea di costa e occidentali sinottiche. Non si esclude l’eventualità di qualche tromba marina di natura misociclonica, (MAX CAPE 0-3 km 150-180 J/kg)“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.