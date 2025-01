Allerta Meteo, “oggi piogge diffuse tra Levante Ligure e alta Toscana”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per piogge diffuse per il veloce transito di una saccatura. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi

“Flussi moderatamente ciclonici e umidi in quota da sud-ovest interesseranno il settore settentrionale del dominio di previsione, in concomitanza al veloce transito di una saccatura nel campo del geopotenziale che sarà caratterizzata da una relativa avvezione fredda“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Nelle aree indicate potrà aversi lo sviluppo di nubi cumuliformi inserite in nuvolosità stratificata associate perlopiù a piogge diffuse sui versanti centro-orientali del Mar Ligure, sull’alta Toscana e sulle coste di Istria e Croazia, ma con fenomeni non rilevanti e tendenzialmente più probabili sul levante ligure e alta Toscana. Su queste zone varrà un livello 0 per accumuli di pioggia localmente di qualche rilievo, indotti anche dal lifting orografico nei versanti esposti, e sporadiche trombe marine di natura misociclonica lungo boundary di basso livello tra flussi meridionali e sud-occidentali“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.