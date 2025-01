Allerta Meteo, grande ondata di gelo in Europa: tantissima neve sui Balcani, coinvolta anche l’Italia

MeteoWeb

L’Europa è colpita in queste ore da una grande ondata di gelo artico che sta facendo crollare le temperature nei Paesi centro/settentrionali del Continente. L’irruzione avanza rapidamente dal Circolo Polare Artico verso le Alpi, dove giungerà nelle prime ore della giornata di venerdì 3 gennaio. Proprio le Alpi faranno da sbarramento e proteggeranno l’Italia da quest’irruzione artica, che sfonderà sui Balcani andando a scivolare proprio lungo il bordo orientale dell’arco alpino, determinando una grande nevicata tra Slovenia, Croazia, Bosnia e Montenegro, proprio nella giornata di venerdì 3 gennaio.

L’Italia rimarrà colpita soltanto in modo marginale, di striscio, ma le temperature diminuiranno in tutto il Paese, soprattutto al Nord e nelle Regioni del medio/alto Adriatico. Non mancherà il maltempo, con qualche forte temporale e piogge sparse tra venerdì e sabato mattina al Nord/Est e al Centro/Sud. Una veloce sfuriata artica che riporterà condizioni meteorologiche tipiche dell’inverno dopo la pausa mite e soleggiata degli ultimi giorni.

Attenzione all’evoluzione meteo per la prossima settimana. A cavallo dell’Epifania altre due irruzioni artiche colpiranno l’Europa, e stavolta l’Italia potrebbe essere colpita in modo più diretto. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo.

