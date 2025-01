Allerta Meteo Piemonte: forti rovesci e temporali, scatta il codice giallo

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Piemonte “per rischio idrogeologico nella zona H (Scrivia). Precipitazioni fino a domani mattina, moderate sull’arco alpino, forti in area appenninica per possibili forti rovesci e temporali in sconfinamento dalla Liguria, deboli altrove. Ventilazione moderata o forte in montagna, con foehn esteso agli sbocchi vallivi dalla notte“: è quanto si legge nell’allerta meteo diramata oggi, 27 gennaio 2025, da Arpa Piemonte.

Il bollettino di vigilanza rimarca: “Precipitazioni fino a domani mattina; moderate sull’arco alpino, forti in area appenninica per possibili forti rovesci e temporali in sconfinamento dalla Liguria, deboli altrove con fenomeni più sporadici sul Torinese. Ventilazione moderata o forte in montagna con foehn esteso agli sbocchi vallivi dalla notte e alle pianure di Cuneese e basso Torinese da domani mattina; attenuazione da domani pomeriggio. Nuove deboli precipitazioni attese da mercoledì sera“.

“Una profonda saccatura addossa il suo asse all’arco alpino occidentale in serata con una decisa flessione da sud-ovest della ventilazione in quota. È dunque attesa un’intensificazione delle precipitazioni con valori moderati sulle Alpi, forti o molto forti in area appenninica per il possibile sconfinamento di forti rovesci e temporali dal Genovese, deboli altrove con fenomeni più sparsi sul Torinese“, si legge nel consueto bollettino meteo di Arpa Piemonte. “Le precipitazioni esauriranno domani mattina a causa della nuova rotazione da nord-ovest dei venti in quota. Tale ventilazione si estenderà nelle vallate alpine e, in mattinata, alle pianure meridionali per foehn. Nella giornata di mercoledì una nuova saccatura entra sul Mediterraneo portando un nuovo peggioramento del tempo con precipitazioni che inizieranno in serata e si protrarranno per la giornata di giovedì, con quota neve sui 1000 m“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.