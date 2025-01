Allerta Meteo Piemonte, weekend di maltempo e neve a bassa quota

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo ha colpito le regioni del basso Mediterraneo, provocando intense precipitazioni su Sicilia, Calabria e Sardegna orientale negli ultimi giorni. Ora, la circolazione depressionaria che ha portato queste condizioni si sta progressivamente indebolendo e colmando, ma continuerà a spostarsi verso nord, in direzione della Sardegna. In questo processo, entrerà in contatto con una saccatura di origine polare-marittima che scende dall’Atlantico, diretta verso la Francia. Questo incontro darà il via a un fronte freddo che interesserà il Piemonte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio, con l’arrivo di piogge e neve in montagna.

Le condizioni meteo inizieranno a peggiorare a partire dalla seconda metà del pomeriggio di sabato, quando la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente a partire dalle regioni meridionali del Piemonte. Tra la notte e la mattina di domenica, le prime precipitazioni interesseranno soprattutto il Cuneese, l’Astigiano e il basso Torinese, così come le aree alpine e pedemontane. In queste zone, la neve cadrà a quote variabili tra i 500 e i 700 metri, mentre sopra gli 800-1.100 metri le nevicate saranno più abbondanti. Nelle pianure, i fenomeni saranno meno frequenti, limitandosi a piogge intermittenti, mentre le correnti orientali porteranno le precipitazioni principalmente sulle zone più elevate, lungo i rilievi alpini.

A partire da domenica sera e nella notte su lunedì, l’approssimarsi di una saccatura dalla Francia e l’intensificarsi della risalita del minimo barico verso la Sardegna favoriranno un ulteriore peggioramento del tempo. Le precipitazioni, inizialmente deboli e sporadiche, si estenderanno su gran parte della regione, con fenomeni più intensi e diffusi, soprattutto nelle aree a ovest e sud del Piemonte. La neve scenderà a quote relativamente basse, dai 500-600 metri nelle zone interne, dai 700-800 metri nelle Alpi Marittime, e oltre i 900-1.200 metri altrove. Entro il pomeriggio di lunedì, si prevede un graduale miglioramento dei fenomeni, che tenderanno a esaurirsi nelle ore successive, con piogge residue previste in serata e nelle prime ore di martedì sulle pianure orientali.

Questo episodio meteo rappresenta una delle prime nevicate stagionali di una certa consistenza sulle Alpi Marittime e le montagne liguri, con accumuli di neve che potrebbero superare i 30 centimetri sopra i mille metri di quota.

