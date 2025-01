Allerta Meteo, a Prato chiuse le ciclabili lungo i corsi d’acqua

MeteoWeb

A Prato, le piste ciclabili lungo il Bisenzio e sulle sponde dei torrenti sono state chiuse oggi nel tardo pomeriggio in via precauzionale in seguito all’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Toscana. Il Comune, con l’assessore alla Protezione Civile Simone Faggi, invita i cittadini alla prudenza e a rispettare le prescrizioni di divieto. “Il carattere torrentizio del Bisenzio e di altri corsi d’acqua potrebbe comportare un repentino innalzamento del livello dell’acqua con conseguente pericolo per chi si trovasse sulle ciclabili lungo le sponde”. Anche domani possibili ulteriori piogge, ma di intensità meno consistente e in esaurimento nel corso della mattinata.

