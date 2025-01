Allerta Meteo: maltempo in arrivo, la prima perturbazione dell’anno travolge l’Italia

MeteoWeb

Dopo un Capodanno trascorso sotto il segno della stabilità atmosferica grazie al dominio dell’alta pressione, il meteo di gennaio 2025 si prepara a un cambio di scenario. La prima perturbazione dell’anno è ormai alle porte, e le avvisaglie del peggioramento sono già evidenti. Nella giornata odierna, giovedì 2 gennaio, le prime piogge hanno iniziato a interessare la Liguria e la Toscana, mentre sulle Alpi Occidentali e sul versante settentrionale delle Alpi Settentrionali si attende la neve, che cadrà a quote comprese tra i 600 e i 1000 metri. In alcune aree, come la Valle d’Aosta, le nevicate potranno essere abbondanti, regalando uno scenario tipicamente invernale.

Il vero cambiamento arriverà però venerdì 3 gennaio, quando la perturbazione si estenderà su gran parte del territorio nazionale. Le piogge bagneranno l’Emilia, la Romagna e le regioni centrali, per poi raggiungere, entro sera, anche gran parte del Sud Italia. La Sicilia sarà quasi completamente risparmiata dalle precipitazioni, mentre la Sardegna vedrà solo qualche pioggia isolata nella notte tra giovedì e venerdì. Questo peggioramento sarà accompagnato da venti intensi al Centro e al Sud, rendendo il clima più dinamico e caratterizzato da una maggiore variabilità.

Le nevicate, seppur meno diffuse, interesseranno le aree appenniniche, ma a quote relativamente alte, oltre i 1200-1400 metri. Il freddo intenso, che inizialmente sembrava destinato a caratterizzare questa fase, è invece rimandato a un periodo successivo nel mese, con le correnti gelide che scivoleranno verso est, concentrandosi maggiormente sui Balcani.

Nel primo fine settimana di gennaio, la situazione vedrà una parziale attenuazione delle precipitazioni, con piogge e nevicate più sporadiche e cieli prevalentemente nuvolosi. Il freddo si farà sentire principalmente al Nord, mentre al Centro e al Sud le temperature si manterranno relativamente miti, allontanando per ora l’ipotesi di un inverno rigido. Questa fase segna dunque un passaggio verso una maggiore dinamicità atmosferica, offrendo un quadro meteo variegato che potrebbe preludere a nuovi sviluppi nei giorni a venire.

