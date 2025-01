Allerta Meteo Sardegna: basse temperature e ghiaccio da stasera

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo della Sardegna ha emesso un’allerta meteo per basse temperature e ghiaccio, valido dalle ore 20:00 di oggi e sino alle 08:00 di giovedì 16 gennaio. “Un esteso promontorio si estende dal vicino Atlantico fino all’Europa settentrionale, con asse in direzione sud sud-ovest e nord nord-est. Lungo il bordo orientale dell’anticiclone fluiscono flussi di origine artica molto freddi, umidi e carichi di vorticità positiva, i quali convergono sul Mediterraneo occidentale unendosi ad una struttura depressionaria chiusa a tutti i livelli con minimo al suolo posizionato a sud della Sicilia. Il cielo sul settore occidentale si manterrà sereno. Dalle ore 20 di oggi, martedì 14 gennaio 2025, e fino alle ore 8 di dopodomani 16 gennaio 2025, nelle zone interne e fondovalli dei settori occidentali della Sardegna sono previste basse temperature e formazioni di ghiaccio sul manto stradale, particolarmente dal tramonto all’alba”, si legge nel bollettino di allerta.

