Allerta Meteo Sardegna: allarme rosso per forti piogge

È allerta meteo rossa per rischio idrogeologico nella parte orientale della Sardegna a causa delle abbondanti piogge previste. La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un nuovo avviso per rischio idraulico e idrogeologico, valido dalle 14 fino alle 23.59 di domani, sabato 18 gennaio, che riguarda tutta l’isola ma di criticità crescente a seconda delle aree. È stata emessa un’allerta meteo:

codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Tirso;

(criticità moderata) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente e Tirso; codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Campidano e Gallura;

(criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Campidano e Gallura; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro;

(criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; codice rosso (criticità elevata) per rischio idrogeologico, codice arancione (criticità moderata) per rischio idraulico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu.

Il nuovo avviso si basa sull’allerta diffusa ieri in cui veniva spiegato che dalla mattina di venerdì 17 gennaio 2025, “e almeno per tutto sabato 18, sulla Sardegna si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e sparse altrove. Sia venerdì che sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati”, si legge nel bollettino di allerta.

